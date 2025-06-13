Влаштовують засідки на цивільні авто. ДПСУ попередила про нову тактику окупантів

ДПСУ на Донеччині знищила сім FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також з десяток окупантів

Окупанти почали використовувати нову тактику. Вони влаштовують FPV-засідки на цивільні авто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

«Ворожий дрон «паркується» на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім – злітає й атакує. Втім, пілоти «Феніксу» доволі швидко помітили такі маневри противника й взялися ці засідки знищувати», – йдеться у повідомленні.

ДПСУ на Донеччині знищила сім FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також з десяток окупантів.

Як повідомлялося, російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

До слова, тактика Росії у війні проти України призведе до погіршення людських і матеріальних ресурсів РФ та сприятиме уповільненню її просування вздовж лінії фронту. Як інформує «Главком» таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Експерти наводять скарги російських військових блогерів на те, що військове командування використовує тактику «тисячі порізів» проти України на шкоду російським військам.