Атака дронів на РФ: поблизу однієї з військових частин піднімається дим

Сьогодні ця військова частина продовжує діяти та функціонує як навчальний полігон

БпЛА, ймовірно, атакували 190 ремонтно-технічну базу ЗРК С-25 «Беркут»

Поблизу однієї з військових частин, що входить до складу військ протиповітряної оборони (ППО) Московського регіону, видніється дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що раніше ця частина використовувалася як склад та база зберігання зенітних ракет комплексу С-25 «Беркут» (за класифікацією НАТО - SA-1 Guild). У джерелах вона відома як 190 ремонтно-технічна база (РТБ) ЗРК С-25 «Беркут».

Звідси здійснювалося постачання окремих батарей ППО, наприклад, у районі Петеліно, повністю укомплектованих зенітними ракетами В-300.

Сьогодні ця військова частина продовжує діяти та функціонує як навчальний полігон для мобільного зенітного ракетного комплексу С-300.

Нагадаємо, сьогодні РФ знову була під атакою дронів.

За інформацією російської міноборони, вона зафіксувала щонайменше 77 безпілотників:

42 – над Курською областю;

14 – над Білгородською;

дев'ять – над Московською;

вісім – над Орловською;

два – над Калузькою;

по одному – над Рязанською і Тульською областями.

До слова, в ніч на 21 травня Сили оборони України завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності: розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.