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«Отримав від президента завдання». Драпатий заявив, що залишається у війську

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Отримав від президента завдання». Драпатий заявив, що залишається у війську
Драпатий: «Я вдячний верховному головнокомандувачу за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія»
фото: Сухопутні сили ЗСУ

Генерал: «Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше»

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий залишається у війську. Як передає «Главком», про це він написав у соцмережах.

За його словами, він мав тривалу розмову з президентом і доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. «Пояснив главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія», – заявив Драпатий.

Генерал наголосив, що потрібно змінювати культуру всередині війська. «Культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну», – додав він. 

Наприкінці командувач Сухопутних військ заявив, що отримав від президента завдання. «Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше», – підсумував Драпатий.

Раніше ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Таке рішення він прийняв після трагедії на 239-му полігоні, де загинули військовослужбовці.  У своїй заяві Михайло Драпатий наголосив, що його відставка є усвідомленим кроком і продиктована «особистим відчуттям відповідальності за трагедію», внаслідок якої загинули українські воїни.

«Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», – зазначив Драпатий.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар росіян по полігону ЗСУ у Дніпропетровській області та зазначив, що призначив нараду за участі Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі.

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Михайло Драпатий

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