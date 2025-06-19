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Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10951 танк
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 червня втратила:

  • особового складу – близько 1007160 (+1040) осіб,
  • танків – 10947 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 22845 (+31) од,
  • артилерійських систем – 29265 (+37) од,
  • РСЗВ – 1420 (+1) од,
  • засоби ППО – 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
  • крилаті ракети – 3369 (+23),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 52312 (+137) од,
  • спеціальна техніка – 3916 (+0).

Активність флоту окупантів станом на 18 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 1211-й день повномасштабної війни в Україні.

">втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 19 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 червня втратила:

  • особового складу – близько 1008240 (+1080) осіб,
  • танків – 10951 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22853 (+8) од,
  • артилерійських систем – 29328 (+63) од,
  • РСЗВ – 1420 (+0) од,
  • засоби ППО – 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),
  • крилаті ракети – 3369 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 52420 (+108) од,
  • спеціальна техніка – 3918 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 20 червня
Втрати окупантів станом на ранок 20 червня
ВМС ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 15 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1212-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море втрати

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