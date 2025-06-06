У Херсоні росіяни знищили автомобіль Червоного Хреста

Ворог не вперше атакує представників Червоного Хреста

Сьогодні, 6 червня, близько 17:30 у Херсоні російський дрон вдарив по службовому автомобілю Червоного Хреста. Автівка вибухнула та згоріла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Червоний Хрест України.

На момент інциденту в авто перебував водій. Побачивши дрон, він заховався у будинку поруч, ніхто не постраждав.

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«Цей випадок – ще одне свідчення того, в яких умовах щодня працюють волонтери та співробітники Українського Червоного Хреста, допомагаючи людям навіть у зоні постійної небезпеки. Напади на співробітників та установи Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікується як воєнний злочин», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Російські сили під час обстрілу міста Курахове Донецької області зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар'їнської районної організації Червоного Хреста України. Унаслідок атаки знищено технічно-матеріальні цінності, водночас співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.

Раніше Міжнародна федерація Червоного Хреста відмовилася виключати зі свого складу організацію російського Червоного хреста. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово звертався до керівництва та представників Федерації Червоного Хреста щодо поведінки російського товариства. Омбудсман наводив аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування.

До слова, український Червоний Хрест запускає пілотний проєкт – послугу соціального таксі у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Послуга буде доступна для людей, які потребують медичних обстежень поза межами дому, мають тимчасові порушення мобільності, зокрема переломи, або фізично не можуть самостійно пересуватись містом.