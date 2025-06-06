Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні росіяни знищили автомобіль Червоного Хреста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Херсоні росіяни знищили автомобіль Червоного Хреста
Окупанти знищили автомобіль, який використовувала Херсонська обласна організація Червоного Хреста
фото: Facebook/Червоний Хрест України

Ворог не вперше атакує представників Червоного Хреста

Сьогодні, 6 червня, близько 17:30 у Херсоні російський дрон вдарив по службовому автомобілю Червоного Хреста. Автівка вибухнула та згоріла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Червоний Хрест України.

На момент інциденту в авто перебував водій. Побачивши дрон, він заховався у будинку поруч, ніхто не постраждав.

«Цей випадок – ще одне свідчення того, в яких умовах щодня працюють волонтери та співробітники Українського Червоного Хреста, допомагаючи людям навіть у зоні постійної небезпеки. Напади на співробітників та установи Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікується як воєнний злочин», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Російські сили під час обстрілу міста Курахове Донецької області зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар'їнської районної організації Червоного Хреста України. Унаслідок атаки знищено технічно-матеріальні цінності, водночас співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.

Раніше Міжнародна федерація Червоного Хреста відмовилася виключати зі свого складу організацію російського Червоного хреста. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово звертався до керівництва та представників Федерації Червоного Хреста щодо поведінки російського товариства. Омбудсман наводив аргументи і факти про їхні ймовірні злочини та вимагав проведення прозорого розслідування.

До слова, український Червоний Хрест запускає пілотний проєкт – послугу соціального таксі у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Послуга буде доступна для людей, які потребують медичних обстежень поза межами дому, мають тимчасові порушення мобільності, зокрема переломи, або фізично не можуть самостійно пересуватись містом.

Читайте також:

Теги: окупанти червоний хрест Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
7 травня, 06:12
РФ з початку війни втратила 22433 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 9 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
9 травня, 07:41
Росія неодноразово використовувала різні бойові частини для своїх далекобійних дронів
Росіяни удосконалили «Шахеди»: тепер руйнують цілі поверхи
20 травня, 13:15
Полонений окупант не зміг розв’язати задачу для третьокласників (відео)
Полонений окупант не зміг розв’язати задачу для третьокласників (відео)
29 травня, 07:48
Запоріжжя: РФ скинула на село п’ять авіабомб, під завалами люди
Запоріжжя: РФ скинула на село п’ять авіабомб, під завалами люди
29 травня, 08:29
РФ за три роки вбила в Україні 707 дітей
Показник смертності серед цивільних в Україні цьогоріч зріс на 59%
30 травня, 10:28
Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо
РФ вдарила по тролейбусному депо в Харкові: фото руйнувань
30 травня, 06:58
Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації
Затримано агента Росії, який готував серію терактів у Києві (фото)
2 червня, 11:20
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
1 червня, 15:11

Події в Україні

Масштабний обстріл України, підозри міністрам часів Януковича. Головне за 6 червня
Масштабний обстріл України, підозри міністрам часів Януковича. Головне за 6 червня
У Херсоні росіяни знищили автомобіль Червоного Хреста
У Херсоні росіяни знищили автомобіль Червоного Хреста
У Чернігові рятувальники деблокували тіло з-під завалів
У Чернігові рятувальники деблокували тіло з-під завалів
The Telegraph назвав ключову ціль літнього наступу РФ
The Telegraph назвав ключову ціль літнього наступу РФ
Координаційний штаб заперечує заяви РФ про початок обмінів
Координаційний штаб заперечує заяви РФ про початок обмінів
У Луцьку рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки
У Луцьку рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
29K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
9741
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?
4606
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
4326
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua