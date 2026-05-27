Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
Бійці ССО нерідко виконують найскладніші і найнебезпечніші завдання
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сили спеціальних операцій вважаються військовою елітою держави

Сьогодні, 27 травня 2026 року, в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один з наймолодших родів сил у складі ЗСУ, бійці якого нерідко виконують найскладніші й найнебезпечніші завдання.

«Главком» розказує про історію започаткування свята та підготував добірку найкращих привітань у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Історія свята

Ще у 2007 році Управління Сил спеціальних операцій було створено як структурний підрозділ Генерального штабу Збройних сил України. У такому форматі управління існувало до 2012 року.

Указ про відзначення 29 липня як Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ в липні 2016 року підписав тодішній президент України Петро Порошенко. У ньому зазначено, що це свято встановлено «з метою подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль ССО ЗСУ у забезпеченні обороноздатності держави».

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 346/2025 установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Так, указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України» втратив чинність. Рішення було прийнято у звʼязку з «метою започаткування нових військових традицій».

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначати щороку 27 травня», – зазначено в документі.

Сьогодні Сили спеціальних операцій вважаються однією з найсучасніших складових ЗСУ та військовою елітою держави. Специфіка діяльності Сил спеціальних операцій робить їхні місії одними з найбільш утаємничених: часто про них стає відомо або лише в загальних рисах, або після значного проміжку часу.

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій у прозі

Бажаю козацької мужності, могутньої сили волі та віри у власні сили. Ви найкращі. Дякую вам за захист України!

***

У День ССО ЗСУ від щирого серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій!

***

З Днем ССО вітаю тебе! Кар’єрного зростання, чудової форми, сил, терпіння і незламної віри! Нехай все буде ідеально, нехай вдома завжди чекають особливі люди!

***

Прийми мої вітання і побажання успіхів у твоїй непростій і небезпечній роботі. Нехай береже тебе ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! Бажаю тобі відмінного здоров’я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!

***

Я щиро вітаю тебе з Днем ССО ЗСУ, і бажаю тобі всіляких успіхів, багатства і великого везіння: на роботі, на службі і життя в цілому!

***

Дорогі воїни Сил спеціальних операцій! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Ваша робота – це справжній подвиг, це величезна відповідальність і безмежна любов до рідної землі. Дякуємо вам за ваші зусилля, за вашу відвагу і самопожертву. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і добробуту!

***

Шановні воїни ССО! В цей святковий день ми хочемо подякувати вам за вашу службу, за ваші зусилля і героїзм. Ви – справжні герої нашого часу, ви – приклад для всіх нас. Бажаємо вам здоров'я, міцного духу і нових перемог! Хай ваше життя буде сповнене радості, а служба – успішною.

***

Дорогі воїни Сил спеціальних операцій! Сьогодні ми відзначаємо ваше професійне свято з особливою повагою і вдячністю. Ваша відданість службі, мужність і професіоналізм роблять нас гордими за вас. Ви не просто солдати, ви – захисники нашої свободи і миру. Бажаю вам здоров'я, міцного духу і нових перемог на благо України!

***

Дорогі наші захисники! Вітаємо вас зі святом – Днем Сил спеціальних операцій! Ваша робота вимагає не лише фізичної підготовки, але й великого внутрішнього духу. Ви – приклад відваги і самопожертви. Бажаємо вам безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому до рідних і близьких.

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій у віршах

Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,
Ви надійні і вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

***

Сили спеціальної операції захищають нас від зла,
У свято побажати хочемо вам радості, добра,
Щастя вам бажаємо, радості, удачі,
І всього відмінного на додачу.
Нехай ваше життя тече, як повна річка,
Щоб життя завжди відмінним було,
Здоров’я міцного бажаємо від душі,
Щоб збувалися всі заповітні мрії.

***

Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,
На вас обрушуються нелюдські випробування,
Але з труднощами ви справляєтеся завжди,
Такими героями пишаємося ми.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Витримки, удачі вам, терпіння,
І завжди відмінного настрою.

***

Відважних, доблесних захисників країни,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого і удачі,
І везіння простого на додачу.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар’єрного росту вам щире бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
Щоб в родині завжди все було в нормі.

***

Ви мужність, честь, відвага України,
Звання справжніх чоловіків гідні ви,
У вогонь і в воду підете ви завжди,
Аби мирно було в країні.
З днем ССО вітаємо від душі,
Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,
Життя довгого вам, радості, тепла,
Щоб мирною служба завжди була.

День Сил спеціальних операцій – привітання у листівках

День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 1
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 2
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 3
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 4
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 5
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках фото 6

Читайте також:

Теги: ЗСУ свята військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ спростували фейк про захоплення селищ на Сумщині
Сили оборони спростували захоплення ворогом двох селищ на Сумщині
Вчора, 20:25
На 40 день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору у Єрусалимі, де дав учням останні настанови
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
21 травня, 07:15
34-та бригада морпіхів ВМС ЗСУ офіційно стала «Борисфеном»
Бригада, яка першою зустріла ворога на Херсонщині у 2022 році, отримала нову назву
19 травня, 15:56
Очільниця закордонного відомства Латвії спростувала закиди Кремля
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
19 травня, 13:16
Нині Юлія Пилипенко продовжує голодування
Мама двох дітей з інвалідністю оголосила голодування, щоб її чоловіка звільнили з війська
16 травня, 19:59
Українську сторону на навчаннях представляли, зокрема, оператори розвідувальних та ударних дронів
Українці за кілька годин «знищили» елітні сили НАТО на навчаннях у Швеції
16 травня, 16:34
Всі абітурієнти, які вступають до медичних вишів і здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними
Із вересня студенти-медики стануть офіцерами запасу
16 травня, 07:45
Ворог активізувався на Костянтинівському напрямку
На Костянтинівському напрямку ворог посилив штурми
5 травня, 11:29
Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
3 травня, 21:23

Суспільство

День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 27 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Оцифрування трудової книжки: що потрібно знати роботодавцям та працівникам
Оцифрування трудової книжки: що потрібно знати роботодавцям та працівникам
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють
Міністр Ляшко спровокував скандал призначенням сексапільної керівниці свого протоколу
Міністр Ляшко спровокував скандал призначенням сексапільної керівниці свого протоколу

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua