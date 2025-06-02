У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика

Особливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня

У травні російські загарбники наростили наступальні зусилля на 19% у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє «Главком» з прсиланням на український інформаційний ресурс DeepState, яки проаналізував статистику бойових зіткнень.

Зазначається, що собливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак.

Якщо у квітні в середньому за добу було 154,8 атак, то у травні це число зросло до 183,6. І якщо у квітні росіяни лише двічі за добу проводив більше 190 атак, то у травні таких днів було вже 13.

Найважчим днема було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій.

Нагадаємо, триває 1195-й день повномасштабної війни. З початку доби загарбник завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 50 керованих авіабомб, 1396 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку наші воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку, знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу, також пошкоджено міномет противника.