Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика
Найважчим днем на фронті було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій
фото з відкритих джерел

Особливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня

У травні російські загарбники наростили наступальні зусилля на 19% у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє «Главком» з прсиланням на український інформаційний ресурс DeepState, яки проаналізував статистику бойових зіткнень.

Зазначається, що собливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак.

Якщо у квітні в середньому за добу було 154,8 атак, то у травні це число зросло до 183,6. І якщо у квітні росіяни лише двічі за добу проводив більше 190 атак, то у травні таких днів було вже 13.

У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика фото 1

Найважчим днема було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій.

Нагадаємо, триває 1195-й день повномасштабної війни. З початку доби загарбник завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 50 керованих авіабомб, 1396 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. 

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку наші воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку, знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу, також пошкоджено міномет противника.

Читайте також:

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 7 травня
Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу
7 травня, 23:11
У небо над Кримом здіймається дим
В окупованому Криму детонують склади боєприпасів (відео)
16 травня, 08:00
Штурмові підрозділи Сил оборони продовжують активні дії на прикордонні Курщини
Генштаб розповів, що відбувається на Курському напрямку
18 травня, 16:44
Росія неодноразово використовувала різні бойові частини для своїх далекобійних дронів
Росіяни удосконалили «Шахеди»: тепер руйнують цілі поверхи
20 травня, 13:15
У Чорнобильській зоні живуть унікальні корови
У Чорнобильській зоні живуть унікальні корови
21 травня, 07:44
Повітряна тривога у Києві тривала близько години
Уламки російського дрона впали на територію школи у Дарницькому районі
22 травня, 09:08
РФ має можливість атакувати Костянтинівку з трьох напрямків
РФ готує новий літній наступ: які області планує захопити
28 травня, 10:25
Ворог значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії
Сирський: Росія пішла в наступ на Запорізькому напрямку
31 травня, 15:29
Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла, вважає президент
Зеленський пояснив, чому Курська операція і досі триває
31 травня, 20:47

Події в Україні

У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика
У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами, є постраждалі (оновлено)
Після ракетного удару по полігону ЗСУ Зеленський викликав Драпатого та Сирського на нараду
Після ракетного удару по полігону ЗСУ Зеленський викликав Драпатого та Сирського на нараду
Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 червня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
35K
Прогноз магнітних бур на 1-3 червня: якою буде сонячна активність
32K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
27K
У Венесуелі затримано полковника Росії після конфлікту з дипломатами
25K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua