Втрати ворога станом на 29 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 29 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 29 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 29 травня втратила:
- особового складу – близько 984940 (+1050) осіб;
- танків – 10864 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 22645 (+1) од,
- артилерійських систем – 28386 (+31) од;
- РСЗВ – 1397 (+0) од;
- засоби ППО – 1171 (+0) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81);
- крилаті ракети – 3265 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од;
- спеціальна техніка – 3902 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 29 травня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них сім рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1191-й день повномасштабної війни в Україні.
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