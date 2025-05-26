На Хмельниччині внаслідок нічної атаки є руйнування
На Хмельниччині прогриміли вибухи
У Хмельницькій області є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств внаслідок нічної атаки ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільник місцевої військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств», – йдеться в повідомленні.
Детальнішу інформацію ОВА обіцяє надати згодом.
«Нагадую, заборонено знімати та поширювати у соціальних мережах роботу наших сил ППО! Не допомагайте ворогу!», – додав Тюрін.
Нагадаємо, вчора, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.
У Харкові було три удари по місту.
Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.
Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.
Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.
На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.
У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.
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