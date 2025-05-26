На Хмельниччині внаслідок нічної атаки є руйнування

На Хмельниччині прогриміли вибухи

У Хмельницькій області є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств внаслідок нічної атаки ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільник місцевої військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак, є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств», – йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію ОВА обіцяє надати згодом.

«Нагадую, заборонено знімати та поширювати у соціальних мережах роботу наших сил ППО! Не допомагайте ворогу!», – додав Тюрін.

Нагадаємо, вчора, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.