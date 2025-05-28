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Сирський анонсував запуск Школи інструкторів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Сирський анонсував запуск Школи інструкторів
фото: Укрінформ

Масштабування підрозділів безпілотних систем потребує фахових операторів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував запуск Школи інструкторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Сирського.

Сирський зазначив, що зараз нарощується підготовка професійних інструкторів, з бойовим досвідом, та посилюється підготовка інструкторів із застосування дронів та наземних роботизованих комплексів.

Головком наголосив, що масштабування підрозділів безпілотних систем потребує фахових операторів.

«Посилюємо підготовку інструкторів із застосування БпЛА та наземних роботизованих комплексів різних типів. Збільшуємо кількість фахівців для цього напрямку. Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду – як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах», – йдеться в повідомленні.

Сирський наголосив, що сьогодні українська армія протистоїть ворогу, який переважає чисельно. Саме тому якість підготовки є одним з вирішальних факторів, який дозволить виконувати головне завдання – знищити противника і зберегти життя українського захисника. 

Нагадаємо, триває 1190-й день повномасштабної війни. За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.

Також відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

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Теги: ЗСУ окупанти війна Олександр Сирський

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