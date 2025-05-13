Названо десятки держав, громадяни яких долучилися до окупаційної армії Росії (документ)

На початок травня, в Україні у таборах для утримання військовополонених перебував 81 громадянин із 26 іноземних держав

Станом початок травня 2025 року, в Україні у спеціальних таборах для утримання військовополонених перебував 81 громадянин із 26 іноземних держав. Усі вони є найманцями в армії РФ. Про це йдеться у статті «Главкома» «Інтернаціональний легіон Путіна. Громадяни яких країн підняли зброю проти України (список)».

Найбільше серед полонених громадян таких країн:

Таджикистан – 12 осіб;

Узбекистан – 12 осіб;

Непал – девʼять осіб;

Шрі-Ланка – вісім осіб;

Білорусь – сім осіб;

Казахстан – пʼять осіб;

Єгипет – чотири особи;

Азербайджан – дві особи;

Ємен – дві особи;

Молдова – дві особи;

Республіка Того – дві особи;

Китай – дві особи;

По одному полоненому є з таких країн: Бразилія, Гана, Греція, Еквадор, Естонія, Італія, Куба, Марокко, Саудівська Аравія, Словаччина, Сомалі, Сьєрра-Леоне, Туркменістан та Вірменія.

Окремо у Координаційному штабі зазначили, що на боці Збройних сил Російської Федерації воюють представники 106 країн світу.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив: Росія «не має такої необхідності запрошувати для бойових дій людей зі сторони». Себто чоловічого населення Росії цілком вистачає для ведення війни, до того ж в країні-агресорці повно добровольців.

Однак Путін збрехав. Ще у листопаді 2022 року глава Кремля видав Указ, яким офіційно дозволив найманцям з-за кордону воювати в армії РФ – як за контрактом, так і за призовом.

У квітні 2025 року інформаційний вибух спричинило повідомлення про перших військовополонених-громадян Китайської Народної Республіки. ЗСУ взяли у полон двох китайців; а пізніше українські спецслужби повідомили про ідентифікацію ще півтори сотні їхніх співгромадян, які пішли на війну в Україні за російські гроші. Раніше «Главком» розповідав: самі росіяни навіть не заперечують того, що на їхньому боці воюють громадяни КНР. Пропагандисти цим навіть хизуються.