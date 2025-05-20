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Поразка США: замість руйнівних санкцій Путін отримує довіру. Світова преса критикує Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Поразка США: замість руйнівних санкцій Путін отримує довіру. Світова преса критикує Трампа
фото з відкритих джерел

Попри всі розмови про «жорстку руку» Трамп, досі не завдав Росії жодного удару

Телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним виглядає як очевидна поразка американського президента. Про це заявив кореспондент Sky News у США Джеймс Меттьюз, передає «Главком».

«Як це можна подати інакше, ніж як провал президента США? Провал у переговорах, дипломатії та керуванні конфліктом. Якщо Путін досі й не переграв Трампа й не принизив його, то офіційне повідомлення з російського боку лише зміцнює враження, що саме путін повністю контролює ситуацію», – заявив Меттьюз.

Журналіст нагадав слова віцепрезидента Джей-Ді Венса, що США готові вийти з гри, якщо не буде прийнятного для них сценарію.

«Путін, без сумніву, почув цей сигнал і дійшов висновку: варто просто перечекати – і Америка сама піде, залишивши Україну відкритою до подальшого російського наступу. Україна та європейські союзники США давно побоювалися, що Трамп їх просто зрадить. Але вони були готові почекати на мирне вирішення конфлікту, яке Трамп увесь час обіцяв, адже їм критично важлива підтримка Сполучених Штатів. Тепер вони опинилися перед фактом: ключова розмова нічого не дала, і ситуація для України лише погіршилася», – говорить Меттьюз. 

Водночас зазначається, що попри всі розмови про «жорстку руку» Трамп, досі не завдав Росії жодного удару. Навпаки – це суцільна гра на поступки. – «Для Москви – лише пряник, жодного батога».

Схожої думки і військовий кореспондент The Times Джордж Гріллс. Він вважає, що зараз санкції США проти Росії менш імовірні, ніж будь-коли, а тон Трампа після розмови з Путіним знову виявився примирливим.

«Замість того щоб застосувати до Росії «руйнівні» санкції, на які дехто сподівався, Трамп назвав розмову з Путіним «чудовою» і заявив, що Росія має «величезну можливість» вести бізнес із США, якщо війна завершиться», – каже він.

Гріллс нагадав, що Трамп уперше запропонував 30-денне перемир’я ще в березні. Відтоді Путін ухилявся від прямої відповіді, затягував процес і блокував будь-який прогрес – робив усе, окрім згоди на тимчасове припинення вогню.

«Після (телефонної – «Главком») розмови і без того слабка надія на запровадження санкцій з боку США та жорсткішу позицію Трампа виглядає ще менш реалістичною, ніж будь-коли», – підсумовує Гріллс.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог президентів тривав понад дві години. 

Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях».

За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський ж після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. 

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Теги: Дональд Трамп путін війна росія окупанти Україна

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