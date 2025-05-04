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Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1066-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 116 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 779 дронів-камікадзе та здійснили 4062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 травня станом на 22:00 відбулося 201 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, Строївки та Тихого. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по районах Захарівки, Рубіжного та Вовчанська.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник атакував позиції наших оборонців у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки, ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Наразі триває одне бойове зіткнення поблизу Ступочок. Сили оборони успішно зупинили дев’ять штурмів загарбників у бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир та в районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 70 ворожих атак, дотепер тривають 12 бойових зіткнень. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська, Сухого Яру, Зорі, Леонідівки, Дружківки, Русиного Яру, Малинівки, Удачного, Новопавлівки, Зеленого Кута та Новоукраїнки.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир. Шість атак тривають досі. російські терористи завдали авіаційних ударів по районах Новополя, Новодарівки, Новоукраїнки, Зеленого Кута, Багатиря та Зеленого Поля.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільскому напрямку

За підтримки авіації, загарбники п’ять разів атакували позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 20 ворожих атак, два бойові зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1166-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни

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