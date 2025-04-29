Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: влада повідомила, скільки киян потребувало допомоги медиків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київ: влада повідомила, скільки киян потребувало допомоги медиків
В околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА
фот: Генштаб ЗСУ

Ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено

За минулу добу у столиці тричі оголошувалась повітряна тривога у звʼязку з загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію

Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них дев'ять знищено засобами ППО, два – радіолокаційно втрачені.

За даними КМВА, ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено.

Повідомляється, що у межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники.

Троє людей звернулися по медичну допомогу, яка була надана на місці, без госпіталізації. 

Також у ніч проти 29 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область удраними дронами. Унаслідок обстрілу загинула дитина. Під ворожим вогнем опинився Самарівський район – окупанти поцілили у житловий будинок. Через обстріл загинула дитина – це була 12-річна дівчинка.

Читайте також:

Теги: окупанти обстріл рятувальники озброєння тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого удару в ніч на 2 квітня
Вп'яте за тиждень росіяни обстріляли Харків: наслідки нічної атаки 
3 квiтня, 05:35
У жовтні 2023 року Бальжинімаєв підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України
На Курщині ЗСУ ліквідували титулованого бурятського борця
29 березня, 13:46
Рятувальники ліквідували наслідки атаки РФ по Харкову
Мер Харкова розповів про нову тактику ударів росіян по місту
10 квiтня, 11:52
Трамп знову заговорив про нову зброю США
США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп
10 квiтня, 18:09
Нові технології дозволяють уникнути помилки при ЕКЗ
Народилась перша в світі дитина, народжена внаслідок запліднення, виконаного апаратом
11 квiтня, 19:10
Ситуація на фронті 16 квітня
Лінія фронту станом на 16 квітня. Зведення Генштабу
16 квiтня, 22:43
Відомо про двох поранених: жінку 70 років та чоловіка 61 року, та одного загиблого
Росія вже декілька годин атакує Херсон: є поранені та загиблий
16 квiтня, 09:05
Військові пообіцяли помститися за невинно вбитих сумчан
ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах
13 квiтня, 19:38
Під час церемонії нагородження Коляденко (праворуч) відмовилася робити фото з росіянкою Кудаєвою
Чемпіонат Європи з боротьби: Коляденко відмовилася робити фото з донькою ліквідованого окупанта
12 квiтня, 09:21

Новини

Нічна атака на Київ: влада повідомила, скільки киян потребувало допомоги медиків
Нічна атака на Київ: влада повідомила, скільки киян потребувало допомоги медиків
Каталися між вагонами метро, ризикуючи життям. У Києві затримано підлітків-зачеперів
Каталися між вагонами метро, ризикуючи життям. У Києві затримано підлітків-зачеперів
Атака дронів на Київ: згоріла триповерхова будівля, постраждала жінка (оновлено)
Атака дронів на Київ: згоріла триповерхова будівля, постраждала жінка (оновлено)
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
В Оболонському районі виявлено великий шматок ракети
В Оболонському районі виявлено великий шматок ракети
У Києві 29 квітня – 4 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві 29 квітня – 4 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
33K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
30K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
18K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
14K
Лунін та Зінченко можуть розпочати новий сезон в одному клубі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua