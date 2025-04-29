Нічна атака на Київ: влада повідомила, скільки киян потребувало допомоги медиків

В околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА

Ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено

За минулу добу у столиці тричі оголошувалась повітряна тривога у звʼязку з загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них дев'ять знищено засобами ППО, два – радіолокаційно втрачені.

За даними КМВА, ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено.

Повідомляється, що у межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники.

Троє людей звернулися по медичну допомогу, яка була надана на місці, без госпіталізації.

Також у ніч проти 29 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область удраними дронами. Унаслідок обстрілу загинула дитина. Під ворожим вогнем опинився Самарівський район – окупанти поцілили у житловий будинок. Через обстріл загинула дитина – це була 12-річна дівчинка.