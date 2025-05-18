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Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу
Катерина з 10 років мріяла керувати гелікоптером
фото: nytimes.com

Катерина приєдналася до 18 бригади армійської авіації 2023 року

 

Лейтенантка Катерина служить у 18 окремій бригаді армійської авіації. Вона є єдиною бойовою пілотесою гелікоптера в Україні. Як інформує «Главком», про Катерину розповіло видання New York Times.

За словами військових, яких цитує NYT, Катерина – єдина жінка, яка служить бойовим пілотом на передовій вертолітній базі. Разом із нею служать десятки чоловіків.

Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу фото 1

Вона розповіла, що була єдиною жінкою в колективі ще під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил. Сама вона прагне, «щоб більше жінок літали».

Її батько служив на авіабазі офіцером, а в неї самої виникло бажання керувати гелікоптером після того, як у 10 років її покатали на гелікоптері Мі-8. За словами Катерини, вона часто сумнівається у своїх здібностях, але це, мовляв, стається не лише в армії, а й скрізь, «коли ти жінка».

Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу фото 2

До 18 бригади армійської авіації військова приєдналася у 2023 році, а бойові завдання почала виконувати у вересні 2024-го. Зараз Катерина є другим пілотом і штурманом на вертольоті Мі-8. Загалом вона здійснила понад 30 бойових вильотів.

Один із них стався минулого тижня. Тоді вона керувала так званим «радіорелейним гелікоптером, забезпечуючи зв’язок для двох інших, які летять попереду і роблять залпи ракетами по російських цілях.

Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу фото 3

«Як тільки чую по радіо, що ми влучили в ціль – як сьогодні, – я знаю, що завдання виконано. Відчуваю: «Фух, чудово, ми впоралися», – розповідає Катерина.

Вона також зазначила, що колеги-чоловіки прагнуть допомогти їй, але інколи роблять сексистські зауваження, які вона «навчилася ігнорувати».

Нагадаємо, військовослужбовиця Повітряних Сил Вероніка – технік багатоцільового винищувача F-16. Її шлях до авіації розпочався ще з дитинства, вона мимоволі вдивлялася в небо коли летів літак вимальовуючи каскади фігур і піруети, і затамовувавши подих мріяла стати офіцером. Пройшовши навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил, вона стала однією з перших жінок, які освоїли технічні спеціальності в авіації.

Також уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16. 

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Теги: навчання жінка вертоліт пілот ЗСУ війна

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