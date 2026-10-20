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12 років без вироку. Розгляд справи Нелі Штепи зупинено: названо причину

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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12 років без вироку. Розгляд справи Нелі Штепи зупинено: названо причину
За справу Штепи бралося шість судів, жоден із них не ухвалив вироку
фото: slavrada.gov.ua

Колишня посадовиця обвинувачується у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України

Київський районний суд Полтави зупинив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишньої міської голови Слов’янська Донецької області Нелі Штепи. Підставою для ухвалення такого рішення стали висновки медиків, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Зокрема, мультидисциплінарний онкологічний консиліум держпідприємства «Національний інститут раку» констатував: Неля Штепа має тяжку тривалу хворобу, яка виключає її участь у судовому процесі.

Суд погодився з оцінками лікарів і зупинив розгляд справи Штепи до її одужання.

Крім того, до суду надійшло клопотання адвоката про скасування примусового приводу та розшуку обвинуваченої. Реагуючи на це клопотання, Феміда зазначила, що 6 квітня 2026 року Штепу було оголошено у розшук, оскільки вона систематично ігнорувала судові засідання. Водночас наразі ухвала про примусовий привід обвинуваченої вичерпала свою дію, відповідно, розшук обвинуваченої припинено.

Додамо, що цього року Нелі Штепі виповнилося 66 років. Розгляд її кримінальної справи триває з осені 2014 року. За цей час справа Штепи побувала у шести судових інстанціях: Основ’янському районному суді Харкова (попередня назва – Червонозаводський райсуд), Слобідському районному суді Харкова (Комінтернівський райсуд), Холодногірському районному суді Харкова (Ленінський райсуд), Новобаварському районному суді Харкова (Жовтневий райсуд), Індустріальному районному суді Харкова (Орджонікідзевський райсуд) і Київському районному суді Полтави. Однак жоден із перерахованих судів не ухвалив вироку Нелі Штепі.

Нагадаємо, що на судовому засіданні 9 лютого 2021 року Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Стверджувала, що не організовувала жодних сепаратистських заходів на підтримку «ДНР» (за словами Штепи, їх проводили місцеві соціалісти і комуністи). Натомість 5 березня 2014 року організувала мітинг «Слов’янськ – за Україну», який її попросив провести тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Більше того за 12 днів до захоплення Слов’янську Штепа надіслала 72 телеграми на адреси центральної влади щодо реагування на ситуацію, що склалася.

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Теги: війна Неля Штепа сепаратизм суд хвороба Донеччина

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