Український дрон-перехоплювач збив два реактивні шахеди під Києвом

Від початку розробки до першого бойового успіху минув лише місяць

Українські військові вперше застосували новий дрон-перехоплювач, призначений для знищення російських реактивних безпілотників. Під час бойових випробувань екіпажі Lasar’s Group збили два ворожі дрони «Герань-5», які прямували до Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ексміністра оборони Михайла Федорова.

Повідомляється, що від початку розробки до перших підтверджених випадків знищення російських безпілотників минув лише один місяць.

Бойові випробування проводили екіпажі Lasar’s Group. Протягом кількох днів вони змогли перехопити два російські реактивні безпілотники «Герань-5», які рухалися в напрямку української столиці.

Особливістю розробки є швидкість, яка дозволяє знищувати російські реактивні ударні безпілотники ще до того, як вони дістануться міста. Випробування нового апарата проходять успішно. Водночас інженери продовжують удосконалювати технологію та працюють над збільшенням виробництва.

Одним із наступних завдань розробників є створення повністю автономного перехоплювача. Передбачається, що такий дрон зможе самостійно виявляти російські повітряні цілі та знищувати їх без участі оператора.

Крім того, команда планує масштабувати бойове застосування нової технології, щоб забезпечити захист більшої кількості українських міст від російських атак.

Зокрема, розробники зосереджені на вдосконаленні технологій протидії російським безпілотникам і створенні рішень, які забезпечуватимуть українським військовим додаткові можливості під час бойових дій.

Нагадаємо, міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що авіація залишається одним із найефективніших засобів боротьби з російськими реактивними безпілотниками. За його словами, завдяки підвищенню майстерності пілотів та покращенню координації українська авіація витрачає менше боєприпасів на знищення однієї повітряної цілі. Водночас Міністерство оборони планує надалі підвищувати ефективність перехоплення ворожих дронів.