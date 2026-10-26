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Україна місяць очікує на підпис Гегсета щодо ракет для ППО: Зеленський анонсував переговори зі США

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна місяць очікує на підпис Гегсета щодо ракет для ППО: Зеленський анонсував переговори зі США
Окремо президент звернув увагу на підготовку до зустрічі у Рамштайні
фото: Офіс президента України

Київ працює з Вашингтоном, європейськими партнерами та іншими країнами, які мають запаси ракет Patriot

Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив повторно обговорити це питання з американською стороною. Також Київ веде переговори з європейськими та іншими партнерами, які мають необхідні ракети. Про це глава держави повідомив за підсумками селектора щодо постачання зброї, пише «Главком».

«Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для «Петріотів» та «Насамсів» . Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами», – заявив Зеленський.

Окремо під час селектора обговорили підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», запланованої на листопад.

Президент наголосив на необхідності прискорити виконання рішень щодо військової підтримки, які вже певний час залишаються на розгляді.

«Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей», – зазначив глава держави.

Під час селектора також заслухали доповідь прем’єр-міністра Сергія Корецького про роботу в регіонах і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Зеленський подякував ремонтним бригадам та енергетичним компаніям, які працюють над відновленням пошкоджених об’єктів. За його словами, роботи тривають майже без перерв, а для ремонту використовують створені резерви обладнання.

Президент доручив забезпечити своєчасну комунікацію Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення запасів обладнання.

Варто нагадати, що Офіс президента України поки не підтверджує можливий візит Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня. Причиною називають зміну планів американської сторони, яка впливає на підготовку можливої зустрічі за участю представників України, Європейського Союзу, НАТО та США.

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Теги: переговори війна Patriot США Володимир Зеленський

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