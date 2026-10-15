Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 15 жовтня 2026 року

Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області, знищивши чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 та уразивши ще два. Російський реактивний шахед влучив у супермаркет на Одещині, внаслідок чого троє людей дістали поранення. Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де розпочав переговори з керівництвом НАТО та європейськими лідерами. «Главком» зібрав головні події дня 15 жовтня.

Сили оборони уразили шість російських Су-34

Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня фото 1

У ніч на 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару ракетою «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії. Чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 було знищено, ще два – уражено. Літаки були споряджені авіабомбами та готувалися до нових атак на Україну.

Крім літаків, українські військові знищили обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому виникли пожежі та повторні детонації. OSINT-канали також оприлюднили супутниковий знімок наслідків удару.

Росія атакувала супермаркет на Одещині

Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня фото 2

Російський реактивний шахед влучив у супермаркет «Таврія В» у селі Маяки Одеської області. Унаслідок удару троє людей дістали поранення, частину будівлі зруйновано, також пошкоджено автомобілі. Після влучання в магазині спалахнула пожежа.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків удару та закликав міжнародних партнерів посилити захист України від російських атак. Він наголосив, що санкції проти Росії не можна послаблювати, доки вона продовжує обстрілювати цивільні об'єкти. Крім того, російські війська атакували автомобільну дорогу на Одещині. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей, двох госпіталізували. Стан одного з поранених оцінюють як украй важкий.

Зеленський прибув до Брюсселя

Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня фото 3

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня прибув до Брюсселя з дводенним робочим візитом. Глава держави планує взяти участь у засіданні Європейської ради та провести переговори з керівництвом ЄС, НАТО й лідерами європейських країн.

Першу зустріч Зеленський провів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони на тлі масованих російських атак та обмежень роботи Starlink. Президент наголосив на необхідності постачання засобів перехоплення балістичних ракет і боєприпасів для винищувачів F-16. 

Підозра росіянину, який вбив військових та рибалку

Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня фото 4

36-річному російському військовослужбовцю Леоніду Рижикову повідомлено про підозру у воєнних злочинах. За даними слідства, 13 жовтня окупант спочатку застрелив 60-річного рибалку в селі Михайлівка, а згодом розстріляв п'ятьох українських захисників у будинку в селі Момотове.

Офіс генерального прокурора оприлюднив відео допиту підозрюваного. Росіянин із позивним Юла розповів, що вбив рибалку, оскільки боявся, що той повідомить про нього українським військовим. Після пострілу окупант зіштовхнув тіло чоловіка у воду. Також Рижиков описав обставини розстрілу п'ятьох бійців ЗСУ. Після вбивств російський військовий намагався дістатися Харкова, де і був затриманий. Правоохоронці з'ясовують, із якою метою він прямував до міста. 

Перші рішення Ради для виконання вимог МВФ

Верховна Рада підтримала частину законодавчих ініціатив, необхідних для виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, наголосивши, що ухвалені рішення мають важливе значення для фінансової стійкості та обороноздатності держави.

За словами очільника уряду, результати пленарного тижня дають підстави для оптимізму, однак парламенту ще належить розглянути низку важливих законопроєктів. Міністри продовжують працювати з народними депутатами у профільних комітетах і парламентських групах, щоб прискорити підготовку необхідних рішень. Корецький наголосив, що від своєчасного виконання міжнародних зобов'язань залежить надходження фінансової допомоги Україні в повному обсязі. Уряд розраховує на подальшу співпрацю з парламентом під час наступних пленарних тижнів.

На фронті почав відновлюватися зв'язок Starshield

Робота військового пакета супутникового зв'язку Starlink – Starshield під час руху частково відновилася. Про це «Главкому» повідомили джерела в Міністерстві оборони України. Відновлення зв'язку підтверджують і звіти українських військових підрозділів.

Проблеми виникли в ніч на 14 жовтня, коли для Starshield запровадили обмеження, що вплинули на роботу терміналів під час руху. Зокрема, військові на Гуляйпільському напрямку повідомляли про перебої зі зв'язком, через які одному з підрозділів безпілотних систем довелося скасувати частину бойових завдань. Наразі термінали знову працюють під час руху, однак причини попередніх обмежень продовжують з'ясовувати. 

Інші важливі новини:

  • Уряд змінив правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог
  • Зеленський затвердив нову стратегію з прав людини 
  • Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа 
  • Священник Московського патріархату розстріляв двох людей на Закарпатті 
  • Російські дрони атакували Київ, у Святошинському районі загорівся склад

Читайте також:

Теги: літак авіація Харківщина супермаркет війна Закарпаття росія вбивство Сергій Корецький переговори Володимир Зеленський Верховна Рада військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна стала дзеркалом, у якому Росія бачить власну потворність
«Давай покуражимся». Про війну та різницю між росіянами та українцями Авторська стаття
4 жовтня, 09:05
Дим у столиці після російської атаки
У Києві після удару окупантів спалахнув виставковий центр
23 вересня, 17:40
Гроші використовуватимуть винятково для модернізації Збройних сил Польщі, хоча інші країни погодилися передати кошти Україні
Польща відмовилася передавати Україні кошти з Фонду миру ЄС: куди підуть гроші
28 вересня, 14:45
Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України
Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України
27 вересня, 16:59
Анатолій Пашинін роками будував акторську карʼєру в Росії
Змінив кар'єру в РФ на окопи в Україні. Де зараз російський актор Пашинін, який був добровольцем АТО
2 жовтня, 14:09
Заява Зеленського пролунала на тлі занепокоєння через проблеми на світових енергетичних ринках
Зеленський попередив світ про кризу, до якої залишилося лише два місяці
12 жовтня, 11:47
У 2022 році Климов з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брав участь у мітингу на підтримку війни
Російський лижник, який мітингував з «Z» на одязі, отримав нейтральний статус
1 жовтня, 22:13
Путін переніс щорічну зустріч клубу «Валдай» із Сочі до Москви
Кремль анонсував виступ Путіна, який «чекає весь світ»
1 жовтня, 13:03
Після влучання російського БпЛА виникло задимлення
Російський дрон влучив у герб на будівлі Запорізької облради (фото)
8 жовтня, 18:06

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Після атаки РФ Луцьк залишився без води, є перебої зі світлом
Після атаки РФ Луцьк залишився без води, є перебої зі світлом
Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ
Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
Графіки відключення світла на 16 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Графіки відключення світла на 16 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
ГУР знищив центр підготовки операторів дронів російської армії на Херсонщині (відео)
ГУР знищив центр підготовки операторів дронів російської армії на Херсонщині (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua