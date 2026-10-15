Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня

Дайджест новин, які сталися вдень 15 жовтня 2026 року

Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому у Воронезькій області, знищивши чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 та уразивши ще два. Російський реактивний шахед влучив у супермаркет на Одещині, внаслідок чого троє людей дістали поранення. Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де розпочав переговори з керівництвом НАТО та європейськими лідерами. «Главком» зібрав головні події дня 15 жовтня.

Сили оборони уразили шість російських Су-34

У ніч на 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару ракетою «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії. Чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 було знищено, ще два – уражено. Літаки були споряджені авіабомбами та готувалися до нових атак на Україну.

Крім літаків, українські військові знищили обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому виникли пожежі та повторні детонації. OSINT-канали також оприлюднили супутниковий знімок наслідків удару.

Росія атакувала супермаркет на Одещині

Російський реактивний шахед влучив у супермаркет «Таврія В» у селі Маяки Одеської області. Унаслідок удару троє людей дістали поранення, частину будівлі зруйновано, також пошкоджено автомобілі. Після влучання в магазині спалахнула пожежа.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків удару та закликав міжнародних партнерів посилити захист України від російських атак. Він наголосив, що санкції проти Росії не можна послаблювати, доки вона продовжує обстрілювати цивільні об'єкти. Крім того, російські війська атакували автомобільну дорогу на Одещині. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей, двох госпіталізували. Стан одного з поранених оцінюють як украй важкий.

Зеленський прибув до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня прибув до Брюсселя з дводенним робочим візитом. Глава держави планує взяти участь у засіданні Європейської ради та провести переговори з керівництвом ЄС, НАТО й лідерами європейських країн.

Першу зустріч Зеленський провів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони на тлі масованих російських атак та обмежень роботи Starlink. Президент наголосив на необхідності постачання засобів перехоплення балістичних ракет і боєприпасів для винищувачів F-16.

Підозра росіянину, який вбив військових та рибалку

36-річному російському військовослужбовцю Леоніду Рижикову повідомлено про підозру у воєнних злочинах. За даними слідства, 13 жовтня окупант спочатку застрелив 60-річного рибалку в селі Михайлівка, а згодом розстріляв п'ятьох українських захисників у будинку в селі Момотове.

Офіс генерального прокурора оприлюднив відео допиту підозрюваного. Росіянин із позивним Юла розповів, що вбив рибалку, оскільки боявся, що той повідомить про нього українським військовим. Після пострілу окупант зіштовхнув тіло чоловіка у воду. Також Рижиков описав обставини розстрілу п'ятьох бійців ЗСУ. Після вбивств російський військовий намагався дістатися Харкова, де і був затриманий. Правоохоронці з'ясовують, із якою метою він прямував до міста.

Перші рішення Ради для виконання вимог МВФ

Верховна Рада підтримала частину законодавчих ініціатив, необхідних для виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, наголосивши, що ухвалені рішення мають важливе значення для фінансової стійкості та обороноздатності держави.

За словами очільника уряду, результати пленарного тижня дають підстави для оптимізму, однак парламенту ще належить розглянути низку важливих законопроєктів. Міністри продовжують працювати з народними депутатами у профільних комітетах і парламентських групах, щоб прискорити підготовку необхідних рішень. Корецький наголосив, що від своєчасного виконання міжнародних зобов'язань залежить надходження фінансової допомоги Україні в повному обсязі. Уряд розраховує на подальшу співпрацю з парламентом під час наступних пленарних тижнів.

На фронті почав відновлюватися зв'язок Starshield

Робота військового пакета супутникового зв'язку Starlink – Starshield під час руху частково відновилася. Про це «Главкому» повідомили джерела в Міністерстві оборони України. Відновлення зв'язку підтверджують і звіти українських військових підрозділів.

Проблеми виникли в ніч на 14 жовтня, коли для Starshield запровадили обмеження, що вплинули на роботу терміналів під час руху. Зокрема, військові на Гуляйпільському напрямку повідомляли про перебої зі зв'язком, через які одному з підрозділів безпілотних систем довелося скасувати частину бойових завдань. Наразі термінали знову працюють під час руху, однак причини попередніх обмежень продовжують з'ясовувати.

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