Зеленський розкрив, які три варіанти гарантій безпеки розглядає Україна

Зеленський зауважив, що країні потрібен комплекс гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає три варіанти гарантій безпеки після завершення війни. Про це глава держави сказав на пресконференції з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає «Главком».

За словами президента, Україна розглядає три основні варіанти: вступ до НАТО, прямі гарантії безпеки від США за принципом статті 5 Альянсу та підтримку європейських партнерів і коаліції охочих. «Ми говоримо про те, що це комплекс гарантій. Є НАТО, всі розраховують на це. Але і НАТО, і прямі гарантії Сполучених Штатів Америки, які проговорюються зараз з американцями. Там, є п’ята поправка. І коаліція охочих, де є гарантії безпеки Європи з США», – сказав він.

Зеленський зазначив, що усі ці гарантії можливо створити на основні сильної української армії.

«Ми з нашою армією важливі для НАТО. Так само, як і НАТО дуже важливо для української безпеки. Ми не говоримо детально про це поки що. Але з партнерами ми це проговорюємо. Я вважаю, що це, якщо чесно, і росіянам потрібно, наш вступ в НАТО. Тому що для них це більше безпека, ніж Україна не в НАТО», – підкреслив президент.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують.