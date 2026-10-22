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Зеленський розкрив, які три варіанти гарантій безпеки розглядає Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський розкрив, які три варіанти гарантій безпеки розглядає Україна
Президент: Ми з нашою армією важливі для НАТО
фото: скриншот з відео

Зеленський зауважив, що країні потрібен комплекс гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає три варіанти гарантій безпеки після завершення війни. Про це глава держави сказав на пресконференції з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає «Главком».

За словами президента, Україна розглядає три основні варіанти: вступ до НАТО, прямі гарантії безпеки від США за принципом статті 5 Альянсу та підтримку європейських партнерів і коаліції охочих. «Ми говоримо про те, що це комплекс гарантій. Є НАТО, всі розраховують на це. Але і НАТО, і прямі гарантії Сполучених Штатів Америки, які проговорюються зараз з американцями. Там, є п’ята поправка. І коаліція охочих, де є гарантії безпеки Європи з США», – сказав він.

Зеленський зазначив, що усі ці гарантії можливо створити на основні сильної української армії.

«Ми з нашою армією важливі для НАТО. Так само, як і НАТО дуже важливо для української безпеки. Ми не говоримо детально про це поки що. Але з партнерами ми це проговорюємо. Я вважаю, що це, якщо чесно, і росіянам потрібно, наш вступ в НАТО. Тому що для них це більше безпека, ніж Україна не в НАТО», – підкреслив президент.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують.

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Теги: війна Володимир Зеленський переговори

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