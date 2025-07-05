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Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 10990 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 липня втратила:

  • особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб;
  • танків – 10990 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22953 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29921 (+56) од;
  • РСЗВ – 1428 (+0) од;
  • засоби ППО – 1191 (+0) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306);
  • крилаті ракети – 3439 (+3);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149);
  • спеціальна техніка – 3925 (+0).
Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 5 липня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1228-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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