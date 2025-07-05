Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 липня втратила:
- особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб;
- танків – 10990 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22953 (+7) од;
- артилерійських систем – 29921 (+56) од;
- РСЗВ – 1428 (+0) од;
- засоби ППО – 1191 (+0) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306);
- крилаті ракети – 3439 (+3);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149);
- спеціальна техніка – 3925 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 5 липня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1228-й день повномасштабної війни в Україні.