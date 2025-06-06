Лінія фронту станом на 6 червня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного масованого ракетного та 41 авіаційного удару, застосував при цьому 45 ракет та 77 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1519 дронів-камікадзе, здійснив понад 4427 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 червня станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку 210 окупантів було вбито та поранено, до того ж знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів, десять мотоциклів, 14 безпілотних літальних апаратів, один термінал супутникового зв’язку, п’ять антен безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один мотоцикл противника.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська, Красного Першого та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Противник протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

На Лиманському напрямку

Ворог 17 разів атакував у районах населених пунктів Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог провів 12 наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки, два боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

За сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії у районах населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівське.

На Курському напрямку

Загалом за сьогодні російські окупанти здійснили 30 спроб просунутись уперед. Ворог завдав сім авіаційних ударів та скинув 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1199-й день повномасштабної війни в Україні.