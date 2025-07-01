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РФ за червень втратила в Україні понад 32 тис. солдатів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ за червень втратила в Україні понад 32 тис. солдатів
Сили оборони України за місяць уразили 111 російських танків
фото з відкритих джерел

Сирський розкрив втрати Росії за червень

Лише за червень загальні втрати окупантів у живій силі склали 32 420 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Олександра Сирського.

Зазначається, що за місяць Сили оборони України уразили 111 танків, 272 бойові броньовані машини, 1 227 артсистем, 26 реактивних систем залпового вогню, 17 засобів протиповітряної оборони, 3 371 одиницю автомобільної та 18 одиниць спеціальної техніки, а також 4 574 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

«Окрім того, триває ураження різних важливих об'єктів російського агресора, як то склади боєприпасів, аеродроми, підприємства воєнно-промислового комплексу, тощо, які знаходяться далеко від лінії бойового зіткнення. Дякую усім за результативну та ефективну бойову роботу. Боротьба триває», – написав Сирський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 1 020 980 осіб. Лише за минулу добу 970. Також окупанти втратили 10983 танки; бойових броньованих машин – 22928; артилерійських систем – 29754; РСЗВ – 1427; засоби ППО – 1190; літаків – 420; гелікоптерів – 340; БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42940; крилаті ракети – 3436; кораблі/катери – 28; підводні човни – 1; автомобільної техніки та автоцистерн – 53696; спеціальна техніка – 3921.

До слова, триває 1224-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти машини танки втрати ЗСУ війна

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