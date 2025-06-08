Втрати ворога станом на 8 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 996150 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10911 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11) од,
- артилерійських систем – 28892 (+42) од,
- РСЗВ – 1410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+2) од,
- літаків – 414 (+1) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39651 (+158),
- крилаті ракети ‒ 3315 (+7),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,
- спеціальна техніка ‒ 3911 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 8 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1201-й день повномасштабної війни в Україні.
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