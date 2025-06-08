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Втрати ворога станом на 8 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 8 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1201-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 996150 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 10911 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28892 (+42) од,
  • РСЗВ – 1410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+2) од,
  • літаків – 414 (+1) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39651 (+158),
  • крилаті ракети ‒ 3315 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 51225 (+146) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3911 (+3).
Втрати ворога станом на 8 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 8 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 8 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1201-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб втрати

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