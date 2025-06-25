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Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1218-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

25 червня станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 11 атак окупантів. Ще три боєзіткнення досі триває. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 214 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська та Липців, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

На даний час Сили оборони відбивають наступальні дії супротивника в районах Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім боєзіткнень, підрозділи противника намагались просунутись в напрямку Ступочок та Білої Гори.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового і Яблунівки, наразі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. В десяти локаціях бої не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 25 червня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1218-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росіяни ворог Генштаб окупанти

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