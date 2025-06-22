Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса
Резніков висловив думку, що члени російської делегації не доносили до свого керівництва правдиву інформацію
фото: скріншот із відео

Навесні 2022 року Резніков взяв участь у кількох раундах переговорів з росіянами у Білорусі, а потім в Туреччині

Член української делегації на переговорах із Росією взимку-навесні 2022 року, колишній міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як поводилися за закритими дверима члени російської делегації. Тоді, як і у 2025 році, її очолював помічник президента Росії Володимир Мединський, а у складі були заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко, голова комітету Державної думи Федеральних зборів з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол РФ у Білорусі Борис Гризлов. Як інформує «Главком», свої спостереження Резніков виклав у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«За закритими дверима поводяться абсолютно нормально, делікатно, дипломатично, по-людськи, з повагою до своїх візаві. Це абсолютна правда. Жодної некоректної поведінки. Навіть до деяких членів української делегації вони зверталися по імені і по батькові у традиції російської культури. Не до всіх, але до деяких звертались: до мене, наприклад», – каже Резніков.

Утім, у публічній площині російські чиновники поводились інакше, відзначає ексміністр оборони:

«Як тільки вони виходили до медіа – ніби інші люди. Тому що їм треба було відправити сигнал до своєї аудиторії, і розказувалося абсолютно інше. Тому, що вони продавали те, що там хочуть почути, а не те, що відбувалося всередині кімнати».

На думку Резнікова, під час переговорів у Туреччині вже у 2025 році, члени російської делегації можуть поводитися схожим чином, судячи з їхніх публічних заяв.

«Я думаю, що те ж саме відбувається зараз. Це вже моє припущення, виходячи з того, що я чую, коли вони виходять і говорять щось публічне, як вони коментують агресивно», – каже Резніков.

Він також пригадав випадок, коли російські чиновники імовірно відмовилися визнавати справжні втрати армії РФ і тому зірвали переговори про передачу тіл. На думку Резнікова, це також свідчить про те, що члени російської делегації не передавали й іншу інформацію, важливу для переговорів.

«Я кажу, давайте ще запросимо Червоний хрест в гості допомогти нам з модерацією для обміну тілами загиблих воїнів. Ми своїх хочемо забрати. Голова делегації Мединський каже, а в чому там проблема? Я кажу, у нас вже за доповідями наших військових на контрольованій нами території три тисячі тіл лежить ваших військових. Поки холодно, то вони собі лежать, але потім гнити почнуть, і ми готові вам їх віддати. Мединський дуже здивувався. Подивився на Олександра Фоміна, це заступник Сергія Шойгу тоді був. У того – poker face: ми не підтверджуємо, у нас там 60 померлих через COVID й на тому все… Вони не хочуть бути вісниками, які несуть погані новини», – розповів він.

Резніков висловив думку, що члени російської делегації не доносили до свого керівництва правдиву інформацію, тому що боялися, що вона «може не сподобатись».

«А якщо ти не доносиш адекватно сигнал, що говорила Україна, і чому і як вона аргументувала, це означає, що там, нагорі, не буде змінено рішення», – вважає ексміністр.

Тим часом, Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ немає на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

До слова, заява президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським без наміру підписувати з ним жодних документів є безглуздою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що з травня 2024 року Путін і представники Кремля регулярно висувають неправдиві звинувачення щодо нібито нелегітимності президента Зеленського та українського уряду, навмисно перекручуючи українське законодавство. Водночас російська влада називає нелегітимними всі українські уряди, починаючи з 2014 року.

Читайте також:

Теги: Україна Олексій Резніков втрати переговори росіяни міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний росіянин здався у полон
«Посадили у клітки і били палками». Окупант пояснив, чому здався в полон ЗСУ
19 червня, 20:09
Протистояння Ізраїлю та Ірану триває, натомість Трамп і Путін розігрують інший політичний сценарій
Трамп хоче залучити Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном. Є моменти, які насторожують
16 червня, 09:37
На її думку, з боку держави було б логічним надати податкові пільги інвесторам для того, щоб прискорити активну відбудову енергетики
Для відбудови енергетики мають існувати податкові пільги – інвестор
14 червня, 13:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10934 танки
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 червня, 07:58
Путін зірвав будь-які спроби весняних перемовин
«Удари возмєздія» РФ: правда, яку не кажуть у медіа
9 червня, 12:37
Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку потягів до 90 хвилин
Росія пошкодила залізничні колії на Київщині. Як зміниться рух поїздів
6 червня, 09:39
Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі з Росією
Українська делегація зустрілася з європейськими посадовцями перед переговорами
2 червня, 12:54
За словами Геращенко, від будинку і автівки Мжельських не залишилося нічого
У Мархалівці через атаку росіян вщент зруйновано будинок гендиректора одного з телеканалів
30 травня, 10:39
Очільник МЗС Росії: «Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав»
Лавров вигадав, чому Ватикан не підійде для мирних переговорів
23 травня, 14:31

Події в Україні

Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса
Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса
РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
Сили оборони знищили ешелон із паливом на окупованому Запоріжжі
Сили оборони знищили ешелон із паливом на окупованому Запоріжжі
Президент відреагував на гучний скандал із активістом Назарієм Гусаковим
Президент відреагував на гучний скандал із активістом Назарієм Гусаковим
ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState
ЗСУ розпочали контрнаступ на Сумщині, звільнено Андріївку – DeepState
У горах Буковини температура серед червня впала до нуля
У горах Буковини температура серед червня впала до нуля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
31K
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
28K
Путін здивував заявою про свою онуку
19K
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем
14K
Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сьогодні, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua