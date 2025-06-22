Ексміністр оборони Резніков розповів, як поводяться росіяни на переговорах, коли не бачить преса

Навесні 2022 року Резніков взяв участь у кількох раундах переговорів з росіянами у Білорусі, а потім в Туреччині

Член української делегації на переговорах із Росією взимку-навесні 2022 року, колишній міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як поводилися за закритими дверима члени російської делегації. Тоді, як і у 2025 році, її очолював помічник президента Росії Володимир Мединський, а у складі були заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко, голова комітету Державної думи Федеральних зборів з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол РФ у Білорусі Борис Гризлов. Як інформує «Главком», свої спостереження Резніков виклав у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«За закритими дверима поводяться абсолютно нормально, делікатно, дипломатично, по-людськи, з повагою до своїх візаві. Це абсолютна правда. Жодної некоректної поведінки. Навіть до деяких членів української делегації вони зверталися по імені і по батькові у традиції російської культури. Не до всіх, але до деяких звертались: до мене, наприклад», – каже Резніков.

Утім, у публічній площині російські чиновники поводились інакше, відзначає ексміністр оборони:

«Як тільки вони виходили до медіа – ніби інші люди. Тому що їм треба було відправити сигнал до своєї аудиторії, і розказувалося абсолютно інше. Тому, що вони продавали те, що там хочуть почути, а не те, що відбувалося всередині кімнати».

На думку Резнікова, під час переговорів у Туреччині вже у 2025 році, члени російської делегації можуть поводитися схожим чином, судячи з їхніх публічних заяв.

«Я думаю, що те ж саме відбувається зараз. Це вже моє припущення, виходячи з того, що я чую, коли вони виходять і говорять щось публічне, як вони коментують агресивно», – каже Резніков.

Він також пригадав випадок, коли російські чиновники імовірно відмовилися визнавати справжні втрати армії РФ і тому зірвали переговори про передачу тіл. На думку Резнікова, це також свідчить про те, що члени російської делегації не передавали й іншу інформацію, важливу для переговорів.

«Я кажу, давайте ще запросимо Червоний хрест в гості допомогти нам з модерацією для обміну тілами загиблих воїнів. Ми своїх хочемо забрати. Голова делегації Мединський каже, а в чому там проблема? Я кажу, у нас вже за доповідями наших військових на контрольованій нами території три тисячі тіл лежить ваших військових. Поки холодно, то вони собі лежать, але потім гнити почнуть, і ми готові вам їх віддати. Мединський дуже здивувався. Подивився на Олександра Фоміна, це заступник Сергія Шойгу тоді був. У того – poker face: ми не підтверджуємо, у нас там 60 померлих через COVID й на тому все… Вони не хочуть бути вісниками, які несуть погані новини», – розповів він.

Резніков висловив думку, що члени російської делегації не доносили до свого керівництва правдиву інформацію, тому що боялися, що вона «може не сподобатись».

«А якщо ти не доносиш адекватно сигнал, що говорила Україна, і чому і як вона аргументувала, це означає, що там, нагорі, не буде змінено рішення», – вважає ексміністр.

Тим часом, Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ немає на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

До слова, заява президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським без наміру підписувати з ним жодних документів є безглуздою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що з травня 2024 року Путін і представники Кремля регулярно висувають неправдиві звинувачення щодо нібито нелегітимності президента Зеленського та українського уряду, навмисно перекручуючи українське законодавство. Водночас російська влада називає нелегітимними всі українські уряди, починаючи з 2014 року.