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Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 27 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1220-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та тридцяти трьох авіаційних ударів, застосувавши дванадцять ракет та сорок дев’ять керованих авіаційних бомб.

Новини війни в Україні

27 червня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 17 бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, три з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 323 артилерійських обстріли, зокрема, два із реактивних систем залпового вогню; завдав дванадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять дві керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку

П’ять атак відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався йти вперед на наші оборонні позиції в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямку Новоплатонівки й Петропавлівки. Сили оборони зупинили дві атаки ворога, ще три боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

17 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Війська загарбника п’ять разів атакували поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка, Попів Яр, Покровськ, Горіхове та Мирноград.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили десять атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара, ще шість боєзіткнень залишаються незавершеними.

Лінія фронту станом на 27 червня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1220-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог

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