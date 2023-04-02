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Вулиці вимерли. МВС повідомило про жахливу ситуацію в Авдіївці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вулиці вимерли. МВС повідомило про жахливу ситуацію в Авдіївці
Нацполіція

Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню

У Авдіївці Донецької області люди покидають укриття лише для того, щоб вийти за водою, їжею чи щоб відвідати лікаря. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що під час кожного виходу з укриття людям загрожує загибель. У місті ще залишаються близько 1 900 мешканців. Більшість з них живуть у старій частині населеного пункту у приватному секторі.

«Вулиці Авдіївки – вимерлі. Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід – смертельний ризик», – зазначили у МВС.

За словами одного з «Білих Янголів», нещодавно жінка загинула, бо пішла по воду до свердловини.

Нагадаємо, триває 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Теги: Авдіївка війна МВС

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