З Авдіївки евакуюють останніх дітей: місцева влада розповіла деталі

У місті залишаються шестеро дітей, хоча ще три тижні тому їх було майже 50

В Авдіївці на Донеччині наступного тижня планують провести примусову евакуацію шістьох дітей, які залишилися в місті, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» він повідомив, що не йдеться про вилучення дітей у батьків: хоча б один із них має обов’язково їхати з дитиною.

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«Ми дали їм час (минуло майже два тижні) – наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо у такий спосіб. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити – треба просто брати і вивозити», – сказав Барабаш.

За його словами, батьки ховають дітей від представників влади і волонтерів. Голова МВА додав, що у місті залишаються шестеро дітей, хоча ще три тижні тому їх було майже 50.

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«Динаміка є. Але цих шестеро – це ніби якась магічна цифра: ця кількість залишається незмінною вже понад тиждень. Хоча загалом через день по дитині вивозимо. Також ми знаходимо тих дітей, які не були в наших списках. Це діти, яких ховали або завозили. Тобто вони (батьки – ред.) показали себе на евакуації, поїхали, а через деякий час повернулися», – розповів Барабаш.

До слова, напередодні глава поліції Донеччини Руслан Осипенко наголосив, що в Авдіїці залишилося 1900 осіб цивільного населення, серед яких усього шестеро дітей. Зауважимо, до початку повномасштабного вторгнення у місті мешкало понад 34 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що Авдіївка в «червоній зоні»: військові терміново звернулися до українців (відео).

Як відомо, в Авдіївці зникне мобільний зв’язок. Місцевим мешканцям наполегливо рекомендується покинути місто.

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До слова, траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд із міста. Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.