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    Здоров'я

    Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно: роз'яснення влади

    Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно - Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно: роз'яснення влади
    Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно
    фото: Рixabay

    У Національній службі здоров’я повідомили, які послуги з реабілітації українці можуть отримати безкоштовно

    Через війну українці мають високий ризик отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть лікування і подальшої реабілітації. У Національній службі здоров’я України пояснили, що входить до переліку безкоштовних послуг реабілітації та як її отримати.

    У програму медичних гарантій входять реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи.

    Підставою для безоплатного проходження медичної реабілітації є направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого доктора. Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно.

    Що входить у перелік послуг з реабілітації:

    • проведення первинного обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою за міжнародними стандартами;
    • встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування;
    • реабілітація та моніторинг стану пацієнта;
    • виконання лабораторних та інструментальних досліджень (аналізи крові, сечі тощо) безпосередньо в закладі;
    • консультації відповідних фахівців, наприклад, невропатолога та ЛОРа;
    • оцінювання болю та своєчасне знеболення ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;
    • психологічний супровід пацієнтів, що отримали травмування, зокрема, внаслідок воєнних дій;
    • навчання рідних догляду за пацієнтом;
    • у разі надання допомоги в стаціонарі пацієнтам також надається харчування та цілодобовий медсестринський догляд.

    Адресу найближчого закладу, який уклав договір з НСЗУ на відповідну послугу, можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на період дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності.

    Також відомо, що біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном.

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна послуги аналізи окупація #stoprussia
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    Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно: роз'яснення влади