Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно: роз'яснення влади

Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно

У Національній службі здоров’я повідомили, які послуги з реабілітації українці можуть отримати безкоштовно

Через війну українці мають високий ризик отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть лікування і подальшої реабілітації. У Національній службі здоров’я України пояснили, що входить до переліку безкоштовних послуг реабілітації та як її отримати.

У програму медичних гарантій входять реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи.

Підставою для безоплатного проходження медичної реабілітації є направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого доктора. Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно.

Що входить у перелік послуг з реабілітації:

проведення первинного обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою за міжнародними стандартами;

встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування;

реабілітація та моніторинг стану пацієнта;

виконання лабораторних та інструментальних досліджень (аналізи крові, сечі тощо) безпосередньо в закладі;

консультації відповідних фахівців, наприклад, невропатолога та ЛОРа;

оцінювання болю та своєчасне знеболення ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;

психологічний супровід пацієнтів, що отримали травмування, зокрема, внаслідок воєнних дій;

навчання рідних догляду за пацієнтом;

у разі надання допомоги в стаціонарі пацієнтам також надається харчування та цілодобовий медсестринський догляд.

Адресу найближчого закладу, який уклав договір з НСЗУ на відповідну послугу, можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на період дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності.

Також відомо, що біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном.