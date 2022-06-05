Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно: роз'яснення влади
У Національній службі здоров’я повідомили, які послуги з реабілітації українці можуть отримати безкоштовно
Через війну українці мають високий ризик отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть лікування і подальшої реабілітації. У Національній службі здоров’я України пояснили, що входить до переліку безкоштовних послуг реабілітації та як її отримати.
У програму медичних гарантій входять реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та нервової системи.
Підставою для безоплатного проходження медичної реабілітації є направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого доктора. Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно.
Що входить у перелік послуг з реабілітації:
- проведення первинного обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою за міжнародними стандартами;
- встановлення діагнозу та складання індивідуального плану лікування;
- реабілітація та моніторинг стану пацієнта;
- виконання лабораторних та інструментальних досліджень (аналізи крові, сечі тощо) безпосередньо в закладі;
- консультації відповідних фахівців, наприклад, невропатолога та ЛОРа;
- оцінювання болю та своєчасне знеболення ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;
- психологічний супровід пацієнтів, що отримали травмування, зокрема, внаслідок воєнних дій;
- навчання рідних догляду за пацієнтом;
- у разі надання допомоги в стаціонарі пацієнтам також надається харчування та цілодобовий медсестринський догляд.
Адресу найближчого закладу, який уклав договір з НСЗУ на відповідну послугу, можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на період дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності.
Також відомо, що біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном.