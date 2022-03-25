Як працюватиме найшвидша в світі українська митниця: Шмигаль розкрив деталі (відео)

Уряд спростив ввезення в Україну гуманітарної допомоги

Парламент проголосував за законопроект, який дозволить Україні зробити найшвидшу у світі митницю. Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи. Про це у своєму зверненні розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Окремий дуже важливий для нас напрямок – це спрощення ввезення гуманітарної допомоги. На підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10-15 хвилин. Ще раз хочу підкреслити, що отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно», – пояснив Шмигаль.

Очільник Уряду також розповів, що завдяки нашим міжнародним партнерам та людям з великим серцем по всьому світу до України вже ввезено більше 128 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

«Наразі черги в пунктах пропуску на західному кордоні відсутні. Моніторинг фактів та причин затримання гуманітарної допомоги в пунктах пропуску здійснюється керівництвом Державної митної служби 24/7», – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

Як відомо, уряд України, аби підтримати український бізнес і вирішити питання продовольчої кризи через війну, вирішив напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти і роздавати їх безкоштовно мешканцям прифронтових територій.