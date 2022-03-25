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    Події в Україні

    Як працюватиме найшвидша в світі українська митниця: Шмигаль розкрив деталі (відео)

    Як працюватиме найшвидша в світі українська митниця: Шмигаль розкрив деталі (відео)
    фото: kmu.gov.ua

    Уряд спростив ввезення в Україну гуманітарної допомоги

    Парламент проголосував за законопроект, який дозволить Україні зробити найшвидшу у світі митницю. Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи. Про це у своєму зверненні розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Окремий дуже важливий для нас напрямок – це спрощення ввезення гуманітарної допомоги. На підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10-15 хвилин. Ще раз хочу підкреслити, що отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно», – пояснив Шмигаль.

    Очільник Уряду також розповів, що завдяки нашим міжнародним партнерам та людям з великим серцем по всьому світу до України вже ввезено більше 128 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

    «Наразі черги в пунктах пропуску на західному кордоні відсутні. Моніторинг фактів та причин затримання гуманітарної допомоги в пунктах пропуску здійснюється керівництвом Державної митної служби 24/7», – сказав прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, раніше уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

    Як відомо, уряд України, аби підтримати український бізнес і вирішити питання продовольчої кризи через війну, вирішив напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти і роздавати їх безкоштовно мешканцям прифронтових територій.

    Читайте також: Бізнес на час війни переходить на декларативний принцип роботи: що це означає
    Теги: росія митниця окупанти війна імпорт бізнес документи ПДВ Україна уряд окупація парламент Денис Шмигаль час #stoprussia
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    Як працюватиме найшвидша в світі українська митниця: Шмигаль розкрив деталі (відео)