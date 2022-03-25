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    Події в Україні

    Зеленський пожартував про зникнення Шойгу

    Шойгу особисто захотів відвідати Чорнобаївку? - Зеленський пожартував про зникнення Шойгу
    Шойгу особисто захотів відвідати Чорнобаївку?
    фото з відкритих джерел

    Президент припустив, куди міг подітися міністр оброни окупантів

    Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 березня пожартував про зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

    «Наші героїчні Збройні Сили за тиждень, що минає, завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?», – сказав Зеленський.

    Російські ЗМІ пишуть, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не було на засіданні Ради безпеки держави 24 березня, натомість його зображення просто вмонтували у відео.

    Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів.

    Раніше російські журналісти помітили зникнення очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу із публічного простору.

    22 березня, український журналіст Руслан Цимбалюк повідомив, нібито Шойгу відсторонив від виконання обов'язків генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Єршов був командувачем 6-ї загальновійськової армії, яка бере участь у російсько-українській війні. А причиною відсторонення є великі людські втрати у складі армійських підрозділів.

    У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Теги: росія окупанти ЗМІ міністр Міноборони війна військові Володимир Зеленський Україна президент журналіст окупація радник #stoprussia
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    Зеленський пожартував про зникнення Шойгу