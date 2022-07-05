Як військовозобов'язаному виїхати з області. Опубліковано нові правила

Військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося», – зазначив Залужний.

Порядок надання дозволу нижче.

Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.