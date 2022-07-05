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    Події в Україні

    Як військовозобов'язаному виїхати з області. Опубліковано нові правила

    документ
    Як військовозобов'язаному виїхати з області. Опубліковано нові правила
    фото з відкритих джерел

    Чоловіки, які планують виїзд за межі своїх областей мають взяти дозвіл

    Військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

    «Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося», – зазначив Залужний.

    Порядок надання дозволу нижче.

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    Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Як військовозобов'язаному виїхати з області. Опубліковано нові правила