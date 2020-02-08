З 9 лютого зміняться правила перетину дітьми адмінмежі з Кримом



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Нові введення стосуватимуться дітей віком від 14 до 16 років

З 9 лютого 2020 року набудуть чинності нові зміни до порядку перетину адміністративної межі з анексованим Кримом для дітей віком від 14 років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначається, підлітки від 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорту України (ID картки) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Крім цього, діти повинні мати інформацію про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ.

Також процес переходу КПВВ з Кримом був спрощених для дітей до 16 років. Зокрема, підлітки зможуть в’їжджати на півострів (якщо вони напередодні виїхали з Криму, а зараз повертаються) лише у супроводі когось з батьків.

До слова, з 19 лютого цього року в’їзд для дітей на територію анексованого півострова відбуватиметься лише у супроводі двох батьків або за нотаріально підтвердженою згодою другого з батьків.

Нагадаємо, нещодавно керівник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації ДПСУ України Андрій Демченко заявив, що під контроль Держприкордонслужби потрапило приблизно 4 тисяч осіб, які незаконно відвідували територію анексованого Криму.