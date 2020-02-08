Вода тепер лише за графіком. Окупаційна влада Криму примушує священників провести молебень за дощ



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В окупованому Росією Криму посилилися проблеми з водою

РосЗМІ зазначають, що такі молебні організовують не вперше, зазвичай їх починають проводити після звернення влади в єпархію

У храмах Сімферопольської і Кримської єпархії священики проводять молебні про дарування вологи. Про це повідомили в пресслужбі єпархії.

«Молебні про дощ йдуть в храмах за розпорядженням правлячого архієрея», - сказали в пресслужбі.

РосЗМІ зазначають, що такі молебні організовують не вперше, зазвичай їх починають проводити після звернення влади в єпархію.

«Хтось із адміністрації звернувся минулого тижня», - уточнили в єпархії.

Як повідомлялось, через низький рівень наповнення кримських водосховищ у приватні і багатоквартирні будинки Сімферополя воду подаватимуть за графіком. Гарячою водою жителі Сімферополя зможуть користуватися тільки у вихідні, холодною - щодня, але тільки вранці і ввечері. Графік почне діяти 10 лютого.

Без обмежень Сімферополю вистачить води лише на 90-100 днів.

Зазначимо, Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Росією Крим. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

До окупації Криму Росією близько 85% води півострів отримував з Дніпра по Північно-Кримському каналу, тож раніше масштабних обмежень водопостачання в Криму не вводили.

«У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим «ізиту комісії з Києва», відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності», - зазначив Кориневич.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.