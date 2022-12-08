Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ

Данілов нагадав Меркель про сумнозвісні «Мінські угоди», які так і не привели до миру

Данілов: «Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи»

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україні не потрібно сідати за стіл переговорів з Росією − адже капітуляцію країни-агресора можна приймати і стоячи. Таку заяву Данілов оприлюднив в Twitter.

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Секретар РНБО прокоментував заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель з приводу мирних переговорів України і РФ. Він дорікнув їй і окремо нагадав про сумнозвісні «Мінські угоди», які так і не привели до миру.

«Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи. P. S. Фрау брала участь в «Мінських угодах», результати відомі», − написав Данілов.

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Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає ,що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів. Однак, ексканцлерка зауважила, що не може передбачити, яким саме буде результат війни. «Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів», – сказала вона.

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.