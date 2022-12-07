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Навіщо Путіну переговори? Генсек НАТО розсекретив плани Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навіщо Путіну переговори? Генсек НАТО розсекретив плани Кремля
Столтенберг вважає, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає.
фото з відкритих джерел

Столтенберг: «Росія намагається заморозити конфлікт, щоб відновитися та розпочати новий наступ наступної весни» 

Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною. Про це заявив генсека НАТО Єнс Столтенберг на заході Global Boardroom, передає FT.

«Ми передбачили повномасштабне вторгнення (РФ в Україну - ред.) восени минулого року. Зараз ми бачимо те, що Росія намагається заморозити конфлікт, щоб відновитися та розпочати новий наступ наступної весни», – сказав Столтенберг.

При цьому генсек НАТО підкреслив, західні союзники повинні й далі продовжувати надавати зброю Україні.

Він також припустив, що, ймовірно, що «взимку конфлікт увійде в більш спокійну фазу», обидві сторони прагнутимуть перегрупувати та переозброїти свої сили, а тому країни НАТО повинні продовжувати надавати підтримку Україні.

«Росія не показала жодних ознак бажання мирного припинення війни. Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим терміновіше ми надаємо військову підтримку Україні. Зараз Україна має імпульс, а країни НАТО постійно розглядають, які види озброєння ми можемо передати Києву», – підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку. 

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Теги: конфлікт наступ озброєння переговори росія Україна війна НАТО Єнс Столтенберг

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