Україна без жодних умов передала РФ ще кількох важкопоранених, серед них – єдина жінка, яка була в полоні

Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони

Українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони», – йдеться в повідомленні.



Крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії. Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до культури і традицій.

Нагадаємо, сьогодні Україні вдалося повернути з полону ще 100 українських військовослужбовців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років.