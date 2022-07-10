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    Події в Україні

    Правозахисник і журналіст Максим Буткевич потрапив у полон

    Засновник &laquo;Громадського радіо&raquo; перебуває в росіян - Правозахисник і журналіст Максим Буткевич потрапив у полон
    Засновник «Громадського радіо» перебуває в росіян
    фото з відкритих джерел

    Рідні не знають, де Буткевич і в якому він стані

    Засновник «Громадського радіо» і правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ Росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Про це повідомив «Бабель».

    Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

    Мати Буткевича Євгенія розповіла, що дізналася про долю сина з відео у ЗМІ, яке було опубліковане наприкінці червня. Відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Де він тепер і в якому він стані – матір не знає.

    За її словами, питанням визволенням Буткевича займається обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Ніякої інформації щодо сина мати досі не отримала – на всі запити їй відповідають, що «справа опрацьовується».

    Мати Буткевича додала, що з взводу її сина на зв’язок виходили лише двоє полонених. Було два дзвінки – 25 і 26 червня.

    Правозахисник Максим Буткевич став до лав захисників України на початку березня 2022 року.

    «На жаль, мушу поставити свою діяльність із допомоги біженцям, гуманітарну і правозахисну активність на паузу. Думаю, зі світлини можна зрозуміти, чому... Бувають часи, коли треба бути готовим захищати те, що важливе – я твердо вірю в це. А решта – після перемоги», – написав він тоді у Facebook.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ СБУ війна радіо полон Україна Facebook журналіст окупація звільнення #stoprussia
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    Правозахисник і журналіст Максим Буткевич потрапив у полон