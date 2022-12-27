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«За Бучу». У Донецьку спалили авто місцевому гауляйтеру (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«За Бучу». У Донецьку спалили авто місцевому гауляйтеру (відео)
Скріншот з відео

Ворогу лишили напис, аби уникнути подвійного трактування акції

У тимчасово окупованому Донецьку продовжуються акції непокори окупантам. Цього разу підпалили автомобіль одного з місцевих гауляйтерів, повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначають в Центрі, ворогу не лише знищили авто, але й лишили напис «за Бучу», аби «уникнути подвійного трактування акції».

Як відомо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. 

Тим часом від отриманих під час обстрілу кафе у Донецьку, де святкував свій День народження екскерівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, помер один з його помічників Володимир Гусейнов, який був прикріплений до Рогозіна ще з «Роскосмосу».

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Теги: росія війна Донецьк окупація спротив партизани

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