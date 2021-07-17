Сьогодні у Нідерландах вшанують пам’ять загиблих у авіакатастрофі МН17

Через коронавірус кількість присутніх обмежена

У Нідерландах 17 липня відбудуться заходи, присвячені сьомій річниці трагедії МН17.

Пам’ять загиблих рейсу МН17 вшановуватимуть біля меморіального комплексу пам’яті жертв трагедії, що біля аеропорту «Схіпхол», звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17, – повідомляє Укрінформ.

Через коронавірус кількість присутніх обмежена. Захід транслюватиметься в режимі онлайн.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над тимчасово окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. ЄС як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.

До слова, Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Як повідомлялося, сьогодні минає сім років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей.