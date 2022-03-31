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    Події в Україні

    За добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога

    Збиті літаки, БПЛА та ракети - За добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога
    Збиті літаки, БПЛА та ракети
    фото: ЗСУ

    Українські військові повідомляють, що ворог зосередив активність на сході України

    Українським військовим за минулу добу вдалося ліквідувати сім ворожих повітряних цілей. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Загалом окупанти зосередили активність на сході України. Та українські військові й далі продовжують завдавати потужних ударів ворогу.

    Зокрема, на Харківщині за минулу добу було знищено чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один безпілотний літальний апарат.

    Окрім цього, українські військові збили дві крилаті ракети ворога на різних напрямках.

    «Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО», – йдеться в повідомленні.

    Тим часом ударна авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів.

    Нагадаємо, раніше Повітряні Сили за добу знищили чотири літаки та один вертоліт окупантів.

    Також ЗСУ на сході збили ворожі бомбардувальник і безпілотник.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна військові Україна окупація #stoprussia
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    За добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога