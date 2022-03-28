Кирило Буданов розповів, яка зброя потрібна Україні

Керівник військової розвідки сподівається на артилерійські системи та бойову авіацію

Всього через два дні після вторгнення Росія зрозуміла, що розвиток ситуації йде не за запланованим сценарієм блискавичної війни. Тому російське керівництво скоригувало плани дій на наступні 30 та 60 діб, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов у інтерв’ю виданню Coffee or Die. «Ми пережили перший період і росіяни зазнали невдач. Оскільки ми розуміємо, що Росія робить, ми віримо, що план на 60 діб також буде невдалим», – сказав він.

Оцінюючи дії ворога, Кирило Буданов зазначив: «Росіяни працюють дуже примітивно. Ми бачимо, що так звана друга армія у світі не така потужна, як усі бачили її до початку війни. Незважаючи на значну перевагу в озброєнні та у повітрі, вони зазнають значних втрат. Їхній моральний дух впав дуже низько. Військове керівництво Росії бачить свої втрати та кидає в бій нові сили. У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення, а ми їх знищуємо».

Судячи з допитів полонених, російські солдати не є високомотивованими. За словами начальника ГУР МО України, вони не розуміють сенсу своєї місії та ситуації в країні, до якої вдерлися.

На прохання журналіста надати відверту оцінку того, як довго Україна може протриматися, враховуючи величезні ресурси, які все ще залишилися у Росії, а також поточний рівень озброєння Збройних Сил України з огляду на надходження іноземної зброї, бригадний генерал відповів: «Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація».

При цьому, особливу увагу Кирило Буданов приділив потребі України у літаках п’ятого покоління. «Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога – більша частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога, та здатні опанувати літаки п’ятого покоління. Я не маю сумнівів у майстерності українських льотчиків», – сказав він.

Раніше генерал Буданов розповів про участь військової розвідки у знищенні російського військового корабля у Бердянську.