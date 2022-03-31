Зеленський розповів про пріоритети у дипломатичній сфері

У президента був дуже активний дипломатичний день

«Зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави»

30 березня президент України Володимир Зеленський провів чимало перемовин із іноземними лідерами та політиками. Про це він розповів у нічному зверненні.

«Сьогодні в мене був дуже активний дипломатичний день. Складний. Пріоритети відомі. Їх три: зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави», – сказав Зеленський.

Відбулася розмова з президентом США Байденом: подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом $1 млрд і додаткові $500 млн прямої бюджетної підтримки.

«Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів... А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія», – сказав Зеленський.

Про це глава України сьогодні говорив також і у зверненні до парламенту та народу Норвегії.

Також відбулося спілкування з президентом Єгипту та зі спадкоємним принцом Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Зеленський звільнив кількох послів за неналежну роботу (відео).

А ще президент жорстко відповів критикам ЗСУ і учасників перемовин із РФ: вирушайте на поле бою. Зеленський наголосив, що наразі не пора повчати захисників та захисниць.

Тим часом на Донбасі ЗСУ готуються дати відсіч ворогу – президент.