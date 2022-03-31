  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У кого з російських генералів «полетіли голови» через провал «спецоперації»: список

    Уродженець Волині&nbsp;генерал-лейтенант Михайло Зусько позбувся посади - У кого з російських генералів «полетіли голови» через провал «спецоперації»: список
    Уродженець Волині генерал-лейтенант Михайло Зусько позбувся посади
    фото з відкритих джерел

    Командири «другої армії світ» позбуваються погонів

    За наявною інформацією, командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів. Перелік оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у нічному зведенні.

    Перелік російських командирів:

    • командувач першої танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кисіль знятий з посади
    • командувач шостої загальновійськової армії генерал-лейтенант Владислав Єршов знятий з посади та заарештований
    • начальник штабу – заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков був важко поранений
    • начальник штабу – заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицький був важко поранений
    • заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецкий загинув
    • командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев загинув
    • командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зусько знятий з посади та заарештований.

    Нагадаємо, ще один генерал рашистів загинув в Україні: не пережив Чорнобаївку.

    Як відомо, першим російським генерал-лейтенантом, знищеним під час російсько-української війни, був начальник штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Андрій Мордвічев.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація Владислав Єршов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У кого з російських генералів «полетіли голови» через провал «спецоперації»: список