У кого з російських генералів «полетіли голови» через провал «спецоперації»: список
Командири «другої армії світ» позбуваються погонів
За наявною інформацією, командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів. Перелік оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у нічному зведенні.
Перелік російських командирів:
- командувач першої танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кисіль знятий з посади
- командувач шостої загальновійськової армії генерал-лейтенант Владислав Єршов знятий з посади та заарештований
- начальник штабу – заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Нирков був важко поранений
- начальник штабу – заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Серицький був важко поранений
- заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрій Суховецкий загинув
- командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев загинув
- командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Михайло Зусько знятий з посади та заарештований.
Нагадаємо, ще один генерал рашистів загинув в Україні: не пережив Чорнобаївку.
Як відомо, першим російським генерал-лейтенантом, знищеним під час російсько-української війни, був начальник штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Андрій Мордвічев.