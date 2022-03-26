Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети

Окупанти завдали ракетного удару по кількох напрямках

За добу 25 березня Збройні сили України знищили три ворожі літаки, три безпілотники типу «Орлан-10», один вертоліт на стоянці і щонайменше п’ять крилатих ракет. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Також ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці росіян.

Зазначається, що 25 березня окупанти завдали ракетного удару по кількох напрямках. Тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила ППО, але частина – вразила цілі. Є руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих.

Раніше повідомлялося, що українські бійці Об’єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі та завдали втрат російським окупантам.

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих російських військових у війні проти України перевищила вже 16 тисяч, тож потрібно провести термінові, змістовні та чесні переговори.