ЗСУ на сході збили ворожі бомбардувальник і безпілотник
Повітряні сили приземлили дві одиниці авіації рашистів
Сьогодні українські захисники в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» знищили дві ворожі цілі. Російські загарбники втратили бомбардувальник і безпілотник. Про це повідомили на сторінці командування у Facebook.
«Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» знищено дві ворожі цілі», – повідомили в командуванні.
На Слобожанському напрямку опівночі 26 березня напоровся на праведний вогонь бомбардувальник росіян. А вже вдень «розпрощався з життям» ворожий безпілотник.
Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.
Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.
До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.
Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.