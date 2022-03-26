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    Події в Україні

    ЗСУ на сході збили ворожі бомбардувальник і безпілотник

    Українці продовжують розправлятися з військовою технікою російських загарбників - ЗСУ на сході збили ворожі бомбардувальник і безпілотник
    Українці продовжують розправлятися з військовою технікою російських загарбників
    фото: ЗСУ

    Повітряні сили приземлили дві одиниці авіації рашистів

    Сьогодні українські захисники в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» знищили дві ворожі цілі. Російські загарбники втратили бомбардувальник і безпілотник. Про це повідомили на сторінці командування у Facebook.

    «Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» знищено дві ворожі цілі», – повідомили в командуванні.

    На Слобожанському напрямку опівночі 26 березня напоровся на праведний вогонь бомбардувальник росіян. А вже вдень «розпрощався з життям» ворожий безпілотник.

    Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

    Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

    До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

    Раніше українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна українці Україна Facebook безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ на сході збили ворожі бомбардувальник і безпілотник