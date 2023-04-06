За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 21 тисяч родин Донеччини

Бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання жителям дев’яти населених пунктів Донецької області

Протягом двох останніх діб енергетикам вдалося відновити електропостачання в одному населеному пункті на Донеччині. 21 тисяч родин знову мають світло у своїх оселях. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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За 4-5 квітня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання жителям дев’яти населених пунктів Донецької області. Знову мають доступ до електрики 21 тисяча родин.

«На Донеччині продовжуються активні бойові дії. Тривають пошкодження енергоінфраструктури через постійні обстріли. Без електропостачання поки що залишаються 106 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – повідомляють в компанії.

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Нагадаємо, що за березень енергетики ДТЕК повернули світло в 190 тисяч осель жителів Дніпропетровської та Донецької областей.