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Деокупована Трифонівська сонячна електростанція відновила 50% своєї потужності

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Деокупована Трифонівська сонячна електростанція відновила 50% своєї потужності
Спеціалісти компанії щодня демонтують пошкоджені обстрілами сонячні панелі
фото: ДТЕК

Зараз станція має мережеві обмеження з видачі потужності в розмірі 2 МВт

Компанія ДТЕК ВДЕ відновила 50% потужності деокупованої в жовтні 2022 року Трифонівської сонячної електростанції (СЕС). Про це йдеться в повідомленні компанії.

«ДТЕК ВДЕ продовжує активне відновлення Трифонівської сонячної електростанції внаслідок її пошкодження російськими військовими. Наразі станція може генерувати 5 МВт потужності, що є половиною від її встановленої потужності в 10 МВт», – йдеться в ньому.

Зазначається, що спеціалісти ДТЕК щодня демонтують пошкоджені обстрілами сонячні панелі, здійснюють комплектацію працюючих панелей, а також ремонтують та оновлюють непрацююче енергетичне обладнання.

Водночас зараз станція має мережеві обмеження з видачі потужності в розмірі 2 МВт, що пов’язано з необхідністю завершення ремонтних робіт на підстанції видачі потужності з боку Херсонобленерго. Для пришвидшення цього процесу фахівці ДТЕК запропонували компанії свою допомогу.

«Ми очікуємо, що до травня зможемо забезпечити роботу Трифонівської СЕС вже на 7 МВт потужності. До того часу також плануємо закінчити потрібні ремонтні роботи зі спеціалістами Херсонобленерго і, відповідно, ніяких технічних обмежень у видачі електроенергії в мережу станція не матиме. Наше завдання – щоб країна та споживачі в умовах енергетичного терору ворога отримували більше зеленої електроенергії», – сказав генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Нагадаємо, ДТЕК ВДЕ вдвічі збільшила обсяги генерації електроенергії на сонячних станціях з 18,5 млн кВт-год в січні до 35,2 млн кВт-год у лютому 2023 року.

Теги: деокупація альтернативна енергетика ДТЕК

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