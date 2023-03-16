Україна почергово ремонтуватиме блоки АЕС. Чи вимикатимуть світло?

Виведення блоків АЕС у ремонт – плановий захід, який зазвичай проводять улітку

В Україні почергово виводитимуть у ремонт блоки АЕС, однак це не вплине на ситуацію в енергосистемі і не призведе до відключень світла в оселях громадян. Про це розповів президент Енергоатома Петро Котін в інтерв'ю ВВС.

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Котін наголосив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ворожих обстрілів. За його словами, нині генерація покриває всі потреби споживачів, адже активно працююють вітрові та сонячні електростанції.

«Найбільш напруженою була ситуація у зимові місяці. Ми їх пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час», – пояснив президент Енергоатома.

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Зазначається, що виведення блоків АЕС у ремонт – плановий захід, який зазвичай проводять улітку.

«Саме в той період, коли енергосистема споживає найменше електроенергії, коли є сонячна і вітрова енергія. І також є гідроенергія на наших водосховищах та гідроелектростанціях. Так і було заплановано з самого початку балансом споживання і виробництва електроенергії в енергосистемі України», – сказав Котін.

Раніше Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС.