Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна почергово ремонтуватиме блоки АЕС. Чи вимикатимуть світло?

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна почергово ремонтуватиме блоки АЕС. Чи вимикатимуть світло?
фото ілюстративне

Виведення блоків АЕС у ремонт – плановий захід, який зазвичай проводять улітку

В Україні почергово виводитимуть у ремонт блоки АЕС, однак це не вплине на ситуацію в енергосистемі і не призведе до відключень світла в оселях громадян. Про це  розповів президент Енергоатома Петро Котін в інтерв'ю ВВС.

Котін наголосив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ворожих обстрілів. За його словами, нині генерація покриває всі потреби споживачів, адже активно працююють вітрові та сонячні електростанції.

«Найбільш напруженою була ситуація у зимові місяці. Ми їх пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час», – пояснив президент Енергоатома.

Зазначається, що виведення блоків АЕС у ремонт – плановий захід, який зазвичай проводять улітку.

«Саме в той період, коли енергосистема споживає найменше електроенергії, коли є сонячна і вітрова енергія. І також є гідроенергія на наших водосховищах та гідроелектростанціях. Так і було заплановано з самого початку балансом споживання і виробництва електроенергії в енергосистемі України», – сказав Котін.

Раніше Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС.

Теги: Запорізька АЕС електроенергія ремонт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС
Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС
Сьогодні, 16:04
ЗАЕС контролюється окупантами практично з першого дня війни
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Вчора, 03:56
Російські окупанти захопили ЗАЕС у березні 2022 року
Окупанти почали вивозити із Запорізької АЕС обладнання
13 березня, 07:18

Події в Україні

Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак: як вони допомагають окупантам
Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак: як вони допомагають окупантам
Військові показали, який вигляд має фронт на околицях Бахмута (відео)
Військові показали, який вигляд має фронт на околицях Бахмута (відео)
Україна почергово ремонтуватиме блоки АЕС. Чи вимикатимуть світло?
Україна почергово ремонтуватиме блоки АЕС. Чи вимикатимуть світло?
Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС
Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС
Битимуть по центрах ухвалення рішень? Повітряні сили назвали ймовірні цілі ракетних атак
Битимуть по центрах ухвалення рішень? Повітряні сили назвали ймовірні цілі ракетних атак
У Маріуполі детонує склад із боєприпасами окупантів (відео)
У Маріуполі детонує склад із боєприпасами окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
24K
Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео
18K
Кремль має хвилюватись? Чому зустрічалися Пригожин та Сєчин
18K
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
9641
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ
8754
У центрі Ростова розпочалася детонація боєприпасів

Новини

«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Сьогодні, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Сьогодні, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Сьогодні, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту